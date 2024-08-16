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Трамп пообещал наладить отношения с Ираном и Китаем в случае победы на выборах

03:16
  • пятница
  • 16 августа 2024

Кандидат в президенты США пообещал быть "дружелюбным" с Ираном

Дональд Трамп пообещал установить дружеские отношения с Ираном и наладить связи с Китаем в случае своей победы на выборах. Об этом в пятницу, 16 августа, экс-президент США заявил на пресс-конференции в Нью-Джерси.

Он выразил надежду на дружбу с Ираном, однако отметил, что для этого страна не должна обладать ядерным оружием".

Для налаживания американо-китайских отношений, по мнению Трампа, Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина. Он признал, что сейчас в Китае не уважают ни вице-президента Камалу Харрис, ни президента США Джо Байдена.

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