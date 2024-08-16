Посол РФ в США отреагировал на отказ американских чиновников комментировать новые подробности в деле

США легитимизируют терроризм отказом комментировать новую информацию в деле "Северных потоков". Об этом в пятницу, 16 августа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал отказ американских чиновников высказаться насчёт недавнего материала газеты The Wall Street Journal об организации Украиной подрыва трубопроводов. Антонов добавил, что в демкоманде пытаются "хорошо устроиться", заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя.

Как писала WSJ, Зеленский в своё время пытался дать задний ход в реализации плана диверсии на "Северных потоках", поскольку его раскритиковали в Вашингтоне. Но Залужный отказался подчиниться, скорректировал план и привел его в исполнение. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов отказался комментировать этот материал.

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