ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Антонов: США легитимизируют терроризм в ситуации с "Северными потоками"

06:35
  • пятница
  • 16 августа 2024

Посол РФ в США отреагировал на отказ американских чиновников комментировать новые подробности в деле

США легитимизируют терроризм отказом комментировать новую информацию в деле "Северных потоков". Об этом в пятницу, 16 августа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал отказ американских чиновников высказаться насчёт недавнего материала газеты The Wall Street Journal об организации Украиной подрыва трубопроводов. Антонов добавил, что в демкоманде пытаются "хорошо устроиться", заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя. 

Как писала WSJ, Зеленский в своё время пытался дать задний ход в реализации плана диверсии на "Северных потоках", поскольку его раскритиковали в Вашингтоне. Но Залужный отказался подчиниться, скорректировал план и привел его в исполнение. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов отказался комментировать этот материал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.