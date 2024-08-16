Помощь и поддержка: в Крыму приняли беженцев из Курской области

Курянам помогает вся страна

Российские войска продолжают активную работу в приграничных районах.

Минобороны публикует кадры ювелирного удара барражирующим боеприпасом "Ланцет " по украинской бронемашине "Козак". Точные координаты нашим бойцам передала разведка. А расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира" с оборудованных позиций уничтожают мобильные группы ВСУ. Скорость стрельбы этих пушек - до шести снарядов в минуту, дальность - более семи километров. Артиллеристы выполняют задачи при любой погоде и в любое время суток.

Минувшей ночью по скоплению живой силы и техники противника ударили вертолеты Ми-28 НМ. Управляемые ракеты "Вихрь" поразили все заданные цели, и "Ночные охотники" вернулись на площадку вылета.

В приграничье продолжается эвакуация людей. Сотрудники МЧС помогают перебраться в пункты временного размещения на безопасных территориях. Один из них для жителей Глушковского района развернут по инициативе властей Москвы. Курянам помогает вся страна.

Шестилетний Владик не может поверить своим глазам. Он впервые в Крыму и впервые на море. Главный вопрос – почему на пляже песок, а не галька, как на озере возле его дома в Курской области? О том, как бежали от боевых действий и добирались на полуостров, мальчик уже не вспоминает. А вот его бабушка и мама до сих пор не пришли в себя от ужаса.

Началась ракетная опасность, сирена постоянно. Когда мы уехали, попало в мамин дом. Осколки посекли дом. Про свою квартиру я не знаю, что там происходит. Я не могу ни с кем связаться, все разъехались. Никому не надо такое пережить, что там творится.

Многодетная семья Неженцевых - из Суджи. В первые же часы они оказалась в зоне обстрела. Как только наступило небольшое затишье – эвакуировались. Пятеро детей и родители каким-то чудом уместились в небольшую машину и выехали в безопасное место.

Мария тоже испугалась, когда ночью услышала беспилотник. Он внезапно завис над ее домом. Боевых действий в ее районе еще не было, но решение она приняла мгновенно.

Всего в Крым приехали 34 человека. Это многодетные семьи, которым помогли с переездом волонтеры государственного фонда "Защитники Отечества" и благотворительного "Своим". Жителей Курской области разместили в одном из санаториев Евпатории. Им предоставят бесплатное проживание, питание, оздоровительные процедуры.

"Это было достаточно быстро, собрали людей. В основном это те, кто проживает на тех территориях, где идут ожесточенные бои. Максимально быстро всех собрали и вывезли сюда", - рассказал Евгений Соин, заместитель генерального директора благотворительного фонда "Своим".

Сроки проживания не ограничивают. В Крыму семьям предложили оставаться столько, сколько потребует обстановка.

Это первая, но не последняя группа эвакуированных из приграничья. Каждую неделю группа волонтеров будет выезжать в Курскую область, чтобы забрать тех, кто больше всего нуждается в безопасном месте.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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