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Представлены новые герои СВО

08:39
  • пятница
  • 16 августа 2024

Ефрейтор Сультим Дампилон под минометным обстрелом оказывал первую помощь раненым

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Ефрейтор Сультим Дампилон, рискуя собой, под минометным обстрелом ВСУ оказывал первую помощь раненым сослуживцам. Несмотря на полученную контузию, он эвакуировал в безопасное место 13 наших бойцов, чем спас им жизнь.

Рядовой Андрей Ларионов доставлял боеприпасы на передовую. При выгрузке попал под артиллерийский огонь неприятеля. Андрей сумел быстро отремонтировать поврежденный автомобиль и продолжил выполнять поставленную задачу, не допустив перебоев в снабжении российских войск.

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