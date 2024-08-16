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Российские войска пресекли выдвижение резервов ВСУ

08:38
  • пятница
  • 16 августа 2024

Группировка "Запад" ликвидировала 30 опорников и 27 единиц вооружений противника

Российские войска пресекли усиление ВСУ передовых позиций, ротацию и выдвижение резервов. Подразделениями группировки "Центр" освобожден населённый пункт Ивановка в ДНР, группировка "Запад" ликвидировала 30 опорников и 27 единиц вооружений противника. На южном участке фронта наши ПВО перехватили три бомбы "Джейдан" и "Хаймарс", а также 35 вражеских дронов.

Расчеты буксируемых орудий "Нона-К" группировки "Запад" поразили огневые точки неонацистов. Враг лишился нескольких минометов и гранатометов. Позиции противника обнаружили с помощью разведывательных беспилотников, которые круглосуточно отслеживают действия боевиков. Артиллеристы ударили 120-миллиметровыми осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. Все цели уничтожены.

На авдеевском направлении экипаж танка Т-72 группировки "Центр" ликвидировал опорники националистов. Получив координаты, маневренная боевая машина выдвинулась на заранее подготовленную позицию. Врага накрыли беглым огнем из 125-миллиметровой пушки по навесной траектории. Все намеченные укрепрайоны радикалов, находившиеся на расстоянии 10 километров, уничтожены.

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