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Израильские поселенцы устроили погромы на Западном берегу реки Иордан

08:48
  • пятница
  • 16 августа 2024

В ЦАХАЛ осудили нападения и пообещали провести расследование

Один палестинец погиб, еще 11 получили ранения в результате погромов, которые устроили израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан.

Ночью вооруженные группы еврейских активистов напали на несколько населенных пунктов, поджигали дома и машины. Больше всего пострадала деревня Джит. Чтобы остановить погромщиков, были направлены силы израильской армии. В ЦАХАЛ осудили нападения и пообещали провести расследование.

В то же время сами военные продолжают обстрелы сектора Газа. Восемь палестинцев стали жертвами рейдов в лагерях беженцев Джебалия и Нусейрат. Еще шестеро погибли при ударе по жилому дому в городе Газа.

На этом фоне в столице Катара в пятницу продолжатся переговоры между Израилем и международными посредниками. Однако ХАМАС в них по-прежнему не участвует - движение настаивает на немедленном прекращении огня.

Массовые шествия и митинги с требованием наконец договориться с палестинцами и освободить заложников прошли в Тель-Авиве.

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