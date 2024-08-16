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Северный флот провел учения по спасению подводников в Баренцевом море

08:58
  • пятница
  • 16 августа 2024

Подобные тренировки помогают спасателям совершенствовать навыки в аварийных и кризисных ситуациях

Северный флот провел учения по спасению подводников в Баренцевом море.

Уточнил координаты условно терпящей бедствие субмарины вертолет Ка-27М. В заданный район были направлены дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и боевые корабли. Сначала оказали помощь подводникам на поверхности моря. А затем с судна "Михаил Рудницкий" был спущен глубоководный аппарат АС-34. Его экипаж доставил на борт моряков из подлодки, лежащей на грунте.

Подобные тренировки на Северном флоте проходят регулярно и помогают спасателям совершенствовать навыки в аварийных и кризисных ситуациях.

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Учения Северного флота в Баренцевом море
Учения Северного флота в Баренцевом море
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