Инфицированный прибыл из африканской страны

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Швеции. Как сообщили в Стокгольме, инфицированный прибыл из африканской страны, где произошла вспышка заболевания.

Это первый случай, когда вирус был обнаружен за границами Черного континента. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

С начала года в Демократической Республике Конго от оспы обезьян погибли 548 человек, зараженных более 15 тысяч. Вирус быстро распространяется и в соседних странах. Усиленные меры эпидемиологического контроля на границе вводит Китай. А в Австралии сообщили о резком числе заболевших ещё предыдущим штаммом, выявленном в 2022 году.

Тем временем в российском центре Гамалеи практически завершена разработка вакцины. Клинические испытания займут до семи месяцев.

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