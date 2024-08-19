Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Полная Луна непредсказуема

Овны

Впечатляющее Полнолуние: планеты на небесах устроили настоящие баталии. Следите за детьми и старайтесь не срываться на близких – все сейчас очень ранимы.

Тельцы

Держитесь, сегодня Полнолуние проверит вас на прочность! Придется выбирать между семьей и работой, а это нелегко. Ищите достойный компромисс.

Близнецы

Полнолуние намерено помешать вам сдать экзамен или вовремя улететь на самолете. Будьте сегодня внимательны и не торопитесь, спешка может все испортить.

Раки

Избегайте покупок и даже обычной оплаты коммунальных счетов. Ошибиться можете не только вы, но и приложения, программы, банки – сегодня такой день.

Львы

Ссоры с партнерами – нормальное явление, когда Полная Луна занимает противоположный знак. Чаша терпения переполнена не только у вас, будьте осторожны!

Девы

События этого дня могут подорвать вашу самооценку, поэтому лучше не выступать публично и не привлекать к себе внимания. Ну а главное – крепко верить в свои силы!

Весы

Публичные мероприятия или прямые эфиры могут не состояться, как и свидания. На этот день лучше не планировать важных дел – Полная Луна непредсказуема.

Скорпионы

Вам не хватит аргументов в споре с начальником или терпения при прохождении собеседования. Так что амбициозные планы лучше отменить.

Стрельцы

Не обращайтесь сегодня в суд и не пытайтесь по-быстрому куда-то съездить. Скорее всего, получится все наоборот. Так что спокойно посвятите день другим занятиям.

Козероги

Звезды просят вас не тратить деньги и не браться за новый объем работы. Чутье может вас подвести – в соседнем знаке Полнолуние, оно сбивает с толку.

Водолеи

В вашем знаке Полнолуние. И это только часть незавидной картины на звездном небе. Посвятите день себе. И, если ни с кем не поссоритесь, считайте, что вам повезло.

Рыбы

Вам предстоит день откровений: может присниться вещий сон или придет инсайт. Но не спешите действовать – значение может быть иносказательным.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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