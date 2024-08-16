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Патрушев заявил о причастности США к атаке ВСУ на Курскую область

08:20
  • пятница
  • 16 августа 2024

Вашингтон врет о непричастности к преступлениям Киева, заявил политик

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Такое заявление сделал в пятницу, 16 августа, помощник президента России Николай Патрушев.
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Как подчеркнул Патрушев в интервью "Известиям", "эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима". При этом Вашингтон уверяет, что не имеет отношения к нападению украинских боевиков на Курскую область, однако "Штаты регулярно говорят одно, а делают другое".

Политик отметил, что без участия и непосредственной поддержки американской стороны "Киев бы не рискнул зайти на территорию России".

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские власти находятся в прямом и постоянном контакте с Киевом по ситуации в Курской области. Байдену, по его признанию, докладывают об обстановке "каждые 4-5 часов".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные государства продолжают воевать с Россией руками украинцев. Киевский режим, послушно выполняя волю своих западных хозяев, пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось.

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