Украинские солдаты издевались над пожилым жителем Курской области

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступает против "всех символов нацизма". Такое заявление сделал в четверг, 15 августа, заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Хак высказался о появившемся в интернете видеоролике, на котором украинские солдаты в Курской области в шлемах с нацистской символикой, издеваются над пожилым местным жителем.

В ООН заявили, что "мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", сообщает РИА Новости.

Ранее постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов отметил, что на Западе сформировался "очень серьезный компонент западной политики", который мы называем антирусским нацизмом. Он призвал выработать способы защиты русского населения, проживающего за пределами России.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа над новыми фашистами будет за нами, враг не пройдет. Цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.

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