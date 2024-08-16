В США прошли обыски у пророссийского политолога Дмитрия Саймса

Агенты вывезли его вещи

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками к американскому политологу, ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу.

Из поместья в штате Виргиния спецслужбы вывезли на грузовиках некоторые предметы из дома, пишет Rappahannock News.

76-летний Саймс рассказал, что в настоящий момент его нет в стране. Комментируя обыски в его доме, он отметил, что "озадачен и обеспокоен происходящим". Правоохранительные органы не связывались с политологом, ордера на арест он не видел.

Дмитрий Саймс – издатель журнала The National Interest. На "Первом канале" работает с 2018 года, ведет передачу "Большая игра". В 2023 году он был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина.

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