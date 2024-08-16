ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США прошли обыски у пророссийского политолога Дмитрия Саймса

08:45
  • пятница
  • 16 августа 2024

Агенты вывезли его вещи

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками к американскому политологу, ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу.
В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ

Из поместья в штате Виргиния спецслужбы вывезли на грузовиках некоторые предметы из дома, пишет Rappahannock News.

76-летний Саймс рассказал, что в настоящий момент его нет в стране. Комментируя обыски в его доме, он отметил, что "озадачен и обеспокоен происходящим". Правоохранительные органы не связывались с политологом, ордера на арест он не видел.

Дмитрий Саймс – издатель журнала The National Interest. На "Первом канале" работает с 2018 года, ведет передачу "Большая игра". В 2023 году он был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Саймс
Дмитрий Саймс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.