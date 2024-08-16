Глюкоза погасила долги перед налоговой

Ее счета разморожены

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Теперь все ее банковские счета разморожены, передает РИА Новости данные системы "БИР-Аналитик".

ФНС заблокировала операции по банковским счетам Глюкозы в июне 2024 года из-за долга в 262,817 тысячи рублей. На имя Натальи Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП, основным видом деятельности которого является "деятельность в области художественного творчества", уточняет агентство.

В июле у Глюкозы произошел скандальный концерт на празднике в честь Дня металлурга в Красноярске. Артистка пела под фонограмму, странно двигалась, трогала себя за интимные места и материлась в микрофон.

Певица объяснила свое поведение не сразу, а спустя несколько дней. Она рассказала, что на ее поведение таким неожиданным образом повлияли выписанные врачами лекарства. Артистка призналась, что в последнее время переживает сложные времена: у нее умерла любимая бабушка и полным ходом идут разбирательства с бывшим продюсером. Тем не менее, близкие Глюкозы намерены положить ее в реабилитационный центр, а общественность требует проверить ее на наркотики.

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