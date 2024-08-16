Это связано с нехваткой ракет

Соединенные Штаты не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены. Об этом в четверг, 16 августа, рассказали информированные источники.

Как сообщает CNN, нежелание Вашингтона давать такое разрешение связано не с риском эскалации, а с тем, что у страны ограничены запасы ракет ATACMS, которые она может предоставить Киеву.

С учетом этого в США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по объектам в Крыму, а не по "старой" территории России.

Источники ранее заявили, что Украина просит Соединенные Штаты разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область. Таким способом киевский режим рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".

6 августа сообщалось, что ВСУ впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, способные наносить удары на расстояние до 300 километров.

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