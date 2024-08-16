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МИД России раскритиковал новые учебники истории в Армении

09:29
  • пятница
  • 16 августа 2024

Они искажают историю, отметило ведомство

Министерство иностранных дел России обратило внимание на искажение роли России в новых учебниках по истории для восьмых классов армянских школ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в одной из глав под названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков.

В частности, Туркманчайский мирный договор, завершивший Русско-персидскую войну 1826-1828 годов, характеризуется в этом учебнике как аннексия Восточной Армении, хотя историки всегда оценивали этот договор "как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности".

МИД России назвал это "очередной беззастенчивой попыткой переписать общую историю" и призвал Ереван не "смотреть сквозь пальцы" на подобные попытки исказить общее прошлое.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что в России особенно дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории. Он пообещал, что "совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом".

Российский посол в США Анатолий Антонов указывал, что американские власти занимаются принижением и дезавуированием роли СССР в сокрушении фашизма. Дипломат заверил, что "мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории" и "не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 миллионов жизней".

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