Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве

В столице за 13 лет построено и реконструировано более 200 спортобъектов

В Москве до 2030 года построят и реконструируют свыше 200 спортивных комплексов. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, продолжится развитие Лужников, откроют ледовый дворец в Мневниковской пойме, завершат работы в легендарном Олимпийском.

Но особое внимание власти уделяют развитию физкультурно-оздоровительных комплексов вблизи жилых кварталов, в шаговой доступности для горожан. В столице разработали и активно внедряют новый стандарт спортивных объектов. Все здания оформят в едином узнаваемом стиле. Внутри обустроят уютные зоны ожидания, кафетерии, детские игровые зоны. Переоснастят спортивные залы и обновят системы фильтрации и подачи воды в бассейнах.



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