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Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России

09:40
  • пятница
  • 16 августа 2024

Российский народ очень стойкий

Россия победит в священной войне за мир и справедливость, сможет защитить свои права.
Ким Чен Ын подарил Путину двух собак уникальной породы

Такое мнение выразил Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину.

"Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства", - сообщил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление Путина по случаю 79-летия освобождения Кореи, передает ТАСС с ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее Путин в своей телеграмме сообщил, что узы дружбы, которые установились в те дни войны, до сих пор продолжают служить надежной основой развития российско-корейских отношений.

В июне Путин посетил КНДР с двухдневным визитом. Стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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