ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Авиация и артиллерия наносят массированные удары по боевикам в приграничье

11:43
  • пятница
  • 16 августа 2024

Российские войска продолжают активную работу по зачистке радикалов в Курской области

Автобусы в райцентр Глушково приезжают по несколько раз в день. Двери открыты. Водители и сотрудники МЧС терпеливо ждут. К людям, многим из которых за 80 лет, отношение особое. И условия, в которых размещают, - тоже. Сегодня пожилых курян и инвалидов привезли в полностью обеспеченный и обустроенный ПВР. Его развернуло правительство Москвы.

А эта семья воспитывает 26 детей. Они решили переехать в Московскую область. Подыскать подходящее жилье помог аппарат уполномоченной при президенте по правам ребенка. Если потребуется, посодействуют и с устройством в школы и припишут к поликлиникам.

Волонтер Иса Салимсултанов целый день за рулем. Объезжает дома, уговаривает стариков эвакуироваться. По поселкам в приграничье еще прилетают снаряды. Произошло в частный дом. Но несмотря на опасность, некоторые уезжать отказываются. У каждого - своя причина, многие не хотят оставлять дом и хозяйство. Тогда Иса собирает гумпомощь и привозит старикам.

В МЧС и местной администрации говорят: ресурсов для приема и обеспечения людей в стране и области с запасом. А вот тех, кто виновен в гибели мирных жителей, обстрелах домов, в приграничье Курской области с каждым днем все меньше. Танки ВСУ сгорают вместе с боекомплектом и экипажами. На боевом курсе - российские вертолеты. Бьют ракетами с кумулятивными боеголовками по технике противника. Результаты фиксирует и воздушная разведка группировки "Север", и сами националисты. За минувшие сутки только машин и артиллерийских орудий ВСУ потеряли более 13 единиц.

Пленные рассказывают: дезертирство в подразделениях началось почти сразу, как только боевики узнали, что предстоит вылазка в Курскую область. Убитых националисты не забирают, не хоронят и даже не пытаются присыпать землей. В лучшем случае - забрасывают ветками. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Выдвижение подразделений ВС России в Курской области
Выдвижение подразделений ВС России в Курской области
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.