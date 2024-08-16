Лицемерие западной политики

Вашингтон продолжает играть в игру под названием "Мы ничего не знали о планах Киева атаковать Курскую область". На традиционном брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби отказался отвечать на вопросы журналистов по данной теме. Сказал лишь скупое: мы не знаем, как ответит Россия.

"Мы видели, как русские отреагировали на ситуацию в Курске с точки зрения привлечения военных и ресурсов. Мы не знаем, как долго они будут это делать и сколько ресурсов в итоге туда перебросят. Мы не знаем их намерений. Однако мы продолжим следить за тем, чтобы у Украины было необходимое оружие и все возможности защищать себя. Мы продолжим выделять пакеты мер безопасности Киеву в ближайшие недели", - добавил он.

Сформулировано аккуратно. Ни слова про то, что Вашингтон все же снимает запреты на использование своего дальнобойного оружия по территории России. Телекомпания CNN уверена: дело не в том, что в Пентагоне боятся реакции Москвы. Просто этих самых ракет у Киева не так и много, чтобы ими разбрасываться.

"США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности для атаки на Курск. Причина не в риске эскалации, а потому, что у США очень ограниченный запас ракет ATACMS, которые они могут предоставить Киеву. В Вашингтоне полагают, что их было бы лучше использовать для продолжения атак на Крым. В Америке обеспокоены тем, что Украина, атакуя Курск своими наилучшими подразделениями, при этом, возможно, создала слабые места на своих собственных линиях фронта", - говорится в репортаже.

Но пока американцы не спешат рубить с плеча, британское минобороны во всеуслышание дает Киеву добро на использование своих танков и оружия на российской территории. Речь не касается только ракет Storm Shadow - в остальном же полный карт-бланш. Впрочем, вполне вероятно, что скоро и данный запрет будет снят - газета Times сообщает: сейчас в кулуарных беседах министры всеми силами пытаются уговорить союзников. Канада вслед за Лондоном тоже позволила ВСУ использовать западную технику на территории России. Не отстает и Германия. До 2025-го Берлин направит Киеву еще порядка 30 танков Leopard.

На фоне скандалов с подрывами "Северных потоков" подобные планы выглядят, мягко говоря, странными. Вполне логичные вопросы задают немецкие оппозиционные депутаты: "Если Украина причастна к нападению на "Северные потоки", то правящая коалиция немедленно должна принять меры и прекратить поставки оружия. Это возмутительно, что правительство никак не пытается прояснить ситуацию и даже скрывает информацию".

Показательна реакция американских чиновников на новые подробности в деле о терактах - ее просто нет.

"Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем. Со своей стороны будем добиваться определения реальных виновников подрыва и их наказания", - заявил Анатолий Антонов, посол России в США.

Дипломат подчеркнул: власти США лишь играют роль стороннего наблюдателя, специально перебрасывая всю ответственность на украинских марионеток. Которые - как всем очевидно - без отмашки из Вашингтона не могут сделать и шага.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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