На Дальнем Востоке завершилась научная экспедиция орнитологов

Главная задача, которая стояла перед специалистами, - оценить популяцию гусеобразных в регионе

О чем могут мечтать лучшие орнитологи страны? Оказывается, об экспедиции. И чем выше и дальше она будет проходить, тем лучше. И пусть гидросамолет самодельный, зато очень быстрый: за три месяца помог исследовать тысячи километров побережья Охотского моря.

В планы рабочей группы по гусеобразным входил так называемый авиаучет - предыдущий проводили больше тридцати лет назад. Без открытий не обошлось. Оказалось, что слухи о резком падении численности гаги сильно преувеличены. В России с этими голосистыми утками все в порядке.

Не хуже плодится и размножается гусь-гуменник - про него вообще говорили, что он полностью уничтожен охотниками. А по соседству с ним, в Корякии, прекрасно себя чувствуют белолобые гуси и совсем уж редкие белошеи.

"Большая часть белошеев, прилетающих на линьку в Россию, прилетают к нам из Северной Америки. Но сколько их именно, мы не знаем. А это очень важно не только для мониторинга как такового, но и для международных мер по сохранению этого вида", - рассказала Софья Розенфельд, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Для птиц, как и для ученых, границ не существует. Тем ценнее выбор, который они делают, осваивая новые территории. Чукотка, как выяснилось, просто рай для казарок.

"Здесь интересные линники другого арктического вида - это черная казарка. И нами уже здесь найдена малая канадская казарка. Насколько я знаю, это первый случай встречи этого вида на этой территории", - продолжает Розенфельд.

Радостные крики казарок поддерживали морально, когда приходилось лететь в условиях тумана и сильного ветра. Климат в этих краях суровый. Ученые успели выполнить и ряд поручений своих коллег. Одни просили исследовать залив Креста, другие - посчитать серых китов. С ними, правда, не задалось.

"У них интерес по гренландскому киту. Мы увидели только одного", - отметила Розенфельд.

Зато с другими обитателями этих бескрайних земель проблем не было. Удалось собрать уникальные данные плюс получить массу впечатлений: "Мы посчитали снова анадырскую популяцию белухи. Визуально - больше двухсот особей. Белухи просто кишат в этой бухте. Люди ходят, смотрят, и она никуда оттуда не уходит".

Из самых ярких воспоминаний - серые киты и массовый нерест. Десятки камчатских медведей, которые лакомятся всласть. А еще - невероятно красивые рассветы, закаты и гладь воды, в которой отражаются птицы и облака.

Планов еще очень много. Важное и полезное путешествие орнитологов на высоте продолжается.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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