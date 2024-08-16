В столице проходит Московская неделя цифровизации девелопмента

Участники поделились опытом использования новейших цифровых сервисов при проектировании, возведении и эксплуатации объектов

Московская неделя цифровизации девелопмента проходит в эти дни в столице. На одной площадке собрались ведущие IT-специалисты и представители строительных компаний из разных регионов России.

Участники поделились опытом использования новейших цифровых сервисов при проектировании, возведении и эксплуатации объектов. А эксперты "Дом.РФ" - крупнейшего в стране финансового института по развитию жилищной сферы - рассказали о проектах по внедрению искусственного интеллекта.

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