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В столице проходит Московская неделя цифровизации девелопмента

11:55
  • пятница
  • 16 августа 2024

Участники поделились опытом использования новейших цифровых сервисов при проектировании, возведении и эксплуатации объектов

Московская неделя цифровизации девелопмента проходит в эти дни в столице. На одной площадке собрались ведущие IT-специалисты и представители строительных компаний из разных регионов России.

Участники поделились опытом использования новейших цифровых сервисов при проектировании, возведении и эксплуатации объектов. А эксперты "Дом.РФ" - крупнейшего в стране финансового института по развитию жилищной сферы - рассказали о проектах по внедрению искусственного интеллекта.

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Московская неделя цифровизации девелопмента
Московская неделя цифровизации девелопмента
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