Около сотни педагогов приняли участие в образовательном выезде "Учитель в сети"

Состоялся он на площадке мастерской управления "Сенеж"

Около сотни педагогов из разных уголков страны приняли участие в образовательном выезде "Учитель в сети". Он состоялся в подмосковном Солнечногорске на площадке мастерской управления "Сенеж". И предназначался для специалистов, которые онлайн рассказывают детям о литературе, искусстве и истории нашей страны.

На протяжении трех дней педагоги узнавали больше о цифровых платформах, учились продвижению, а также обменивались опытом. Организаторами мероприятия выступили президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Министерство просвещения.

"Очень рады тому, что приехали люди, они здесь учились и получили много полезных знаний и умений. Учителя как раз ценны тем, что они являются носителями традиционных ценностей. Именно эти люди достойны работать с детьми. Чтобы наших детей никто не уводил с пути истинного", - отметил Сергей Бочаров, первый проректор мастерской управления "Сенеж".

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