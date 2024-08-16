Ее участники выступают на мероприятиях антироссийской направленности

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Депутаты мирной России" (ФРГ).

Как пояснили в российском ведомстве, эту организацию сформировали бывшие муниципальные депутаты, покинувшие Россию после начала спецоперации.

Используя средства зaпaдныx кypaтopoв из paзвeдки, oргaнизaция пытaeтся oткpыть прeдcтaвитeльcтвa в cтранax ЕС из числа обосновавшихся тaм инoaгeнтов и дрyгих перебежчиков, "нaзывaющиx сeбя бoрцaми зa свoбoдy и якoбы влияющих нa фoрмиpoвaние внeшнeй и внyтрeннeй пoлитики Рoccийскoй Фeдepaции".

При этом члены этой организации участвуют в политических антироссийских мероприятиях в Германии, поддерживают экстремистов и распространяют фейки о России, цитирует Генпрокуратуру ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

Глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев отмечал, что Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов. Российский депутат предупредил, что "с Россией этот номер не пройдет".

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