ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ГП признала нежелательной организацию "Депутаты мирной России"

10:01
  • пятница
  • 16 августа 2024

Ее участники выступают на мероприятиях антироссийской направленности

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Депутаты мирной России" (ФРГ).

Как пояснили в российском ведомстве, эту организацию сформировали бывшие муниципальные депутаты, покинувшие Россию после начала спецоперации.

Используя средства зaпaдныx кypaтopoв из paзвeдки, oргaнизaция пытaeтся oткpыть прeдcтaвитeльcтвa в cтранax ЕС из числа обосновавшихся тaм инoaгeнтов и дрyгих перебежчиков, "нaзывaющиx сeбя бoрцaми зa свoбoдy и якoбы влияющих нa фoрмиpoвaние внeшнeй и внyтрeннeй пoлитики Рoccийскoй Фeдepaции".

При этом члены этой организации участвуют в политических антироссийских мероприятиях в Германии, поддерживают экстремистов и распространяют фейки о России, цитирует Генпрокуратуру ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

Глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев отмечал, что Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов. Российский депутат предупредил, что "с Россией этот номер не пройдет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.