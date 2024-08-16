В России создали усовершенствованный аналог украинской "Бабы-яги"

Аппарат назвали "Ночной ведьмой"

Российские специалисты создали ударный дрон "Ночная ведьма" со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинской "Бабы-яги". Об этом в пятницу, 16 августа, рассказал представитель компании "Гроза", разработавшей этот аппарат.

Как уточнил собеседник РИА Новости, "Ночная ведьма" — это беспилотное воздушное судно мультироторного типа, гексакоптер. Он предназначается для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов и провизии на дальние расстояния.

От украинской "Баба-яги" российскую разработку отличает использование отечественной системы связи, тогда как дрон противника работает на американском Starlink. Компоненты для "Ночной ведьмы" также планируется локализовать в ближайшее время.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что в России по танкам производство с начала СВО увеличилось почти в 7,5 раз, по легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза, по высокоточным средствам поражения — в три раза.

В мае российский лидер Владимир Путин отмечал, что "мы должны быть все время на шаг впереди", в том числе в производстве вооружений и боевой техники — "тогда победа будет гарантирована". Президент потребовал продолжать наращивать обеспечение Вооруженных Сил современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства РЭБ.

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