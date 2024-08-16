В команду телохранителей Трампа пришли охранники Байдена

Это нестандартная практика
Секретная служба США отдала часть охранников президента Джо Байдена, чтобы защищать кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.
Подобная практика - скорее исключение, чем правило, пишет газета New York Times. Перевод охраны стал целесообразным после июльского покушения на бывшего президента, а также сокращения графика поездок Байдена.
Кроме того, для публичных выступлений Трампа на открытом воздухе теперь будут использовать пуленепробиваемое стекло.
Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп, кандидатом от Демократической партии - вице-президент Камала Харрис.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram