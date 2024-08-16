Оттава открыто поддерживает киевский режим

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать переданное им канадское вооружение на территории России. Такое заявление сделало Министерство обороны Канады.

Как сообщает CBC со ссылкой на заявление военного ведомства, Оттава уже отправила Киеву в том числе восемь Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин и гаубицы М-777.

Ранее в Лондоне заявили, что позиция британских властей относительно применения поставляемого Украине оружия не менялась. Великобритания по-прежнему не разрешает киевскому режиму использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области.

Между тем Пентагон в своем докладе сообщил, что ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, причем в таком количестве, что лишает их возможности проводить масштабные наступления минимум в течение полугода.

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