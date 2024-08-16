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Канада разрешила ВСУ использовать канадское вооружение на территории России

10:37
  • пятница
  • 16 августа 2024

Оттава открыто поддерживает киевский режим

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать переданное им канадское вооружение на территории России. Такое заявление сделало Министерство обороны Канады.
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Как сообщает CBC со ссылкой на заявление военного ведомства, Оттава уже отправила Киеву в том числе восемь Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин и гаубицы М-777.

Ранее в Лондоне заявили, что позиция британских властей относительно применения поставляемого Украине оружия не менялась. Великобритания по-прежнему не разрешает киевскому режиму использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области.

Между тем Пентагон в своем докладе сообщил, что ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, причем в таком количестве, что лишает их возможности проводить масштабные наступления минимум в течение полугода.

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