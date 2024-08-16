Некоторые рестрикции непропорционально навредили Казахстану

Казахстан не станет слепо следовать антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Как отметил политик в интервью Bloomberg, некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану.

Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки, подчеркнул Жумангарин.

В июле Казахстан принимал саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Астанинской декларации страны — участницы ШОС, включая Казахстан, выразили неприятие рестрикций и вмешательства извне в дела суверенных государств.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что в России привыкли к ограничениям, хотя запреты направлены против всего населения нашей страны. Политик пообещал, что "в этой войне Победа будет за нами".

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