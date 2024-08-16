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В Белгородской области отменили плату за мобильную связь

10:55
  • пятница
  • 16 августа 2024

В девяти районах

В девяти районах Белгородской области сделали бесплатными услуги мобильной связи и интернета.

Условия действуют в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском городских округах, сообщили РИА Новости в Минцифры.

Услуги связи сохраняются даже при отрицательном балансе. Звонить можно на все российские номера, отправлять SMS и пользоваться интернетом. Входящие звонки тоже бесплатны.

15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.

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