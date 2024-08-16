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В Приморье произошло массовое отключение электроэнергии

11:25
  • пятница
  • 16 августа 2024

Без света остались более 200 тысяч домов

В Приморском крае отмечены перебои в электроснабжении из-за аварии на сетях "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

Электроснабжение в Приморье восстановят в течение часа, заявили власти. Специалисты ДРСК проводят необходимые работы. 

Причины аварии выясняются. РИА Новости пишет, что отключения света вызваны работой противоаварийной автоматики за пределами региона.

По данным источника "Известий", без света остались более 200 тысяч домов, в которых числятся 1,82 миллиона людей, 286 тысяч из которых - дети. Света нет в больницах и госучреждениях. Не работают освещение, светофоры, встали поезда и электрички.

Ранее сегодня утром без света остался курортный город Алушта в Крыму. На полуострове произошла авария, электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

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