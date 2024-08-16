Альянс участвует в конфликте Украины и России, несмотря на заверения в обратном

Планы НАТО прорваться в Черное море будут иметь для альянса необратимые плачевные последствия. Такое предупреждение сделал в пятницу, 16 августа, депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Как отметил парламентарий, постоянное нахождение в Черном море для НАТО всегда было одной из приоритетных целей. После 2014 года "они поняли, что Россия возьмет контроль над черноморской акваторией, поэтому сейчас, невзирая ни на что, ломая любые договоренности, наплевав на все свои обещания, они готовы прорваться в Черное море".

Однако Белик призвал военно-политический блок "осознать, что их планы будут иметь для них же необратимые плачевные последствия", поскольку у России в Черном море есть "мощное оружие воздействия на неприятеля", сообщает РИА Новости.

В июле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что наша страна будет предпринимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

В апреле источники рассказали, что киевский режим отказался от соглашения с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, хотя Анкара в посредническом статусе в течение двух месяцев вела переговоры на эту тему с Москвой и Киевом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram