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Почти каждый пятый выпускник в России получил медаль

11:36
  • пятница
  • 16 августа 2024

Медали дают за особые успехи в учебе

Золотые медали "За особые успехи в учении" получили в 2024 году 10,5% выпускников школ. Такие данные приводит в пятницу, 16 августа, Министерство просвещения России.

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Как отметили в пресс-службе ведомства, серебряные медали "За особые успехи в учении" получили 7% выпускников. Общая доля медалистов в завершившемся учебном году составила 17,5%, сообщает РИА Новости.

В июле глава Минпросвещения России Сергей Кравцов лично вручил аттестаты выпускникам школы №48 Херсонской области — в регионе впервые выдавали документы об образовании российского образца.

Тем временем Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников. Ведомство ограничит размер подобной квоты в каждом вузе показателем в 70% поступающих.

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