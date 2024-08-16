Почти каждый пятый выпускник в России получил медаль

Медали дают за особые успехи в учебе

Золотые медали "За особые успехи в учении" получили в 2024 году 10,5% выпускников школ. Такие данные приводит в пятницу, 16 августа, Министерство просвещения России.

Как отметили в пресс-службе ведомства, серебряные медали "За особые успехи в учении" получили 7% выпускников. Общая доля медалистов в завершившемся учебном году составила 17,5%, сообщает РИА Новости.

В июле глава Минпросвещения России Сергей Кравцов лично вручил аттестаты выпускникам школы №48 Херсонской области — в регионе впервые выдавали документы об образовании российского образца.

Тем временем Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников. Ведомство ограничит размер подобной квоты в каждом вузе показателем в 70% поступающих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram