ИТ или ЖКХ: где дети участников СВО проходят стажировку в Москве

Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве

Дети из семей участников СВО в Москве прошли стажировки в рамках профориентационной программы "Лето в новом формате". В ней приняли участие ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за шесть лет стажировки прошли более 7 тысяч детей.

Юные москвичи смогли пройти стажировки в государственных и коммерческих организациях. Каждый мог выбрать одну из 200 профессий. Это инженеры, ИТ-специалисты, архитекторы, журналисты, SMM-специалисты и многое другое.

Подробнее — на сайте mos.ru.

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