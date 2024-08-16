ИТ или ЖКХ: где дети участников СВО проходят стажировку в Москве

Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве
Дети из семей участников СВО в Москве прошли стажировки в рамках профориентационной программы "Лето в новом формате". В ней приняли участие ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за шесть лет стажировки прошли более 7 тысяч детей.
Юные москвичи смогли пройти стажировки в государственных и коммерческих организациях. Каждый мог выбрать одну из 200 профессий. Это инженеры, ИТ-специалисты, архитекторы, журналисты, SMM-специалисты и многое другое.
Подробнее — на сайте mos.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram