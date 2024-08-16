ВС России поразили две установки HIMARS в Сумской области

По ним были нанесены два ракетных удара

Две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в Сумской области. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказало российское Министерство обороны.

Как уточняет оборонное ведомство в своем Telegram-канале, это произошло в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. По вскрытым позициям РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. Уничтожены не только две пусковые установки РСЗО HIMARS, но также транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).

Ранее Пентагон в своем докладе сообщил, что ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, причем в таком количестве, что лишает их возможности проводить масштабные наступления минимум в течение полугода.

Источники утверждают, что США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе по территории Курской области, поскольку запасы таких боеприпасов ограничены.

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