Звезда "Великолепного века" дебютирует в российском кино

Бурак Озчивит сыграет в новых "Елках"

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме. Актер, полюбившийся россиянам благодаря роли Малкочоглу Бали-бея в "Великолепном веке", получил роль в картире "Елки-11".

Как сообщает РИА Новости, Озчивит исполнит одну из главных ролей в очередном фильме российской новогодней франшизы. Режиссером ленты стал Александр Карпиловский — он снял уже несколько "Елок" и сериал "Проект Анна Николаевна".

Съемки будут проходить в Альметьевске. Ожидается, что играть в "Елках-11" будут также Рузиль Минекаев ("Слово пацана") и Кристина Бабушкина ("Беспринципные"). Предварительная дата премьерного показа — 19 декабря 2024 года.

Бурак Озчивит не впервые приезжает в Россию. В марте он выступил на Всемирном фестивале молодежи в Москве: на площадке общества "Знание" актер рассказал, что для него в жизни самое главное – это его родные, чем очень похожи Россия и Турция. У Озчивита и его супруги, актрисы Фахрие Эвджен, двое детей. Старшему сыну Карану уже пять лет, а малышу Керему всего годик.

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