В Приморье назвали причину отключения электроэнергии

Встали поезда и электрички

Авария на сетях в Приморском крае произошла из-за технологического нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

"Отключение электричества в Приморье произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК сработала защита на блоке 1, 6, 3", - сообщили в правительстве региона.

В настоящий момент энергетики осуществляют перезапуск блоков, передает ТАСС.

Без света остались более 200 тысяч домов, в которых числятся 1,82 миллиона людей, 286 тысяч из которых - дети. Света нет в больницах, госучреждениях, магазинах. Не работают освещение, светофоры, встали поезда и электрички.

Электроснабжение в Приморье восстановят в течение часа, заявили власти. Уже дали свет в Лучегорске, Дальнереченске, Лесозаводске и Находке.

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