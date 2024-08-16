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Белоруссия ожидает провокацию со стороны Украины

12:43
  • пятница
  • 16 августа 2024

Вероятность очень большая

Вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева на белорусско-украинской границе остается высокой.

Обстановка на границе с Украиной остается напряженной, активно действует служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совещании у президента страны Александра Лукашенко.

Глава государства отметил, что у Белоруссии есть все необходимые ресурсы для того, чтобы противостоять угрозам.

"Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей — я не хочу сказать нападений, ударов — в отношении Беларуси у нас есть все", - выразил надежду Лукашенко (цитата по БелТА). 

Ранее Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, то есть на границе с Украиной.

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