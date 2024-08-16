Россия ужесточила процедуру выдачи виз иностранцам

Им придется проходить собеседование

Правительство России приняло постановление, в соответствии с котором иностранные граждане при рассмотрении вопроса о выдачи визы будут проходить собеседование.

Также в государстве, гражданином которого он не является, иностранец может получить визу России только в случае наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в данном государстве более 180 дней (ранее — более 90 дней).

Транзитную визу по-прежнему можно получить в третьей стране, не имея разрешение на проживание в ней, сообщает РИА Новости.

Западные страны, не скрываясь, чинят препятствия россиянам в получении виз, даже если это сопряжено с выполнением ими должностных обязанностей и гарантировано международными соглашениями. В июле Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН — глава МИД Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк. Но сопровождающим его журналистам выдали визы США с серьезными ограничениями.

При этом Венгрию, которая решила ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию, хотят коллективно наказать. Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.

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