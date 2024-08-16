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"Любопытство и выжидание": ЕС боится реагировать на атаку ВСУ на Курскую область

12:51
  • пятница
  • 16 августа 2024

В Европе ждут, чем это обернется для киевского режима

Политические лидеры государств — членов Евросоюза хранят молчание по поводу нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, поскольку боятся негативных последствий для Киева.
Запад коллективно пытается ослабить Россию

Как отмечает Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата, молчание лидеров ЕС объясняется "любопытством, помноженным на опасение и выжидание" в том, что касается последствий украинской атаки.

Собеседник французского издания назвал очевидным фактом, что в Европе сейчас "никто не будет проявлять публичную радость по поводу того, что Украина вторглась в Россию".

Соединенные Штаты, как и Европа, продолжают делать вид, что не имеют ни малейшего отношения к атаке ВСУ на Курскую область. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать эту тему. Вашингтон уверяет, что до сих пор проясняет с украинской стороной ее цели и намерения.

Однако помощник президента России Николай Патрушев подчеркнул, что без участия и непосредственной поддержки американской стороны "Киев бы не рискнул зайти на территорию России".

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