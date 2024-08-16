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ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ

13:03
  • пятница
  • 16 августа 2024

Противник перешел на радиосвязь

Участвующие в нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink.

Спутниковая система не работает возле российской границы, пишет РИА Новости. Из-за этого ВСУ приходится использовать радиосвязь.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об уничтожении антенн Starlink на правом берегу Днепра, которые использовали украинские военные. Спутниковые системы были спрятаны в полуразрушенных домах.

"В современных боевых действиях технические средства управления играют огромную роль, поэтому становятся приоритетной целью наших операторов", - отметил глава региона.

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