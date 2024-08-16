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Из Москвы в Курскую область отправился гуманитарный груз

15:00
  • пятница
  • 16 августа 2024

Это продукты питания с длительным сроком годности, бутилированная вода, средства личной гигиены

Из Москвы в Курскую область отправился гуманитарный груз. Партия из 30 тысяч товаров первой необходимости была сформирована менее чем за неделю в штабе "Москва помогает".

Здесь - продукты питания с длительным сроком годности, бутилированная вода, средства личной гигиены, товары для детей, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Готовят груз к отправке волонтеры Москвы. Они принимают помощь в пунктах, сортируют ее и проверяют, не повреждена ли упаковка.

"У нас даже есть студенты-волонтеры, которые сами из Курской области и понимают, какая это беда, и тоже работают в наших штабах по ночам. Все адреса наших гуманитарных штабов вы можете найти на сайте "Мосволонтер". Заходите и смотрите, чем можете помочь. Либо приходите в один из штабов и помогайте нам после закрытия сортировать эти коробки", - отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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