Собянин: Запуск Алтуфьевской развязки на МКАД запланирован на осень

Модернизация кольцевой началась в 2012 году

На севере Москвы завершается мегапроект - комплексная реконструкция всех развязок на МКАД. Последний устаревший "клевер" на пересечении 85-го километра кольцевой и Алтуфьевского шоссе превращается в современный транспортный узел. В новой развязке- восемь съездов. А прямое движение по основному ходу Алтуфьевского шоссе идет по путепроводу. Всего построено более пяти километров новых дорог и два искусственных сооружения.

"Съезды выполнены более удобно и намного безопаснее, чем было ранее. Раньше их было четыре. На данный момент у нас предусмотрено восемь съездов, из которых семь запущены. До реконструкции не было переходно-скоростной полосы. Данная полоса позволяет безопасно заходить на съезды в город, также - на выезды на МКАД", - рассказал Евгений Алексеев, руководитель проекта реконструкции развязки.

Модернизация МКАД началась в 2012 году по инициативе мэра Москвы. Колоссальная разгрузка главной транспортной артерии ежедневно приносит пользу миллионам автомобилистам и пассажирам общественного транспорта. О результатах большой работы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

С 2012 года обновили 21 развязку с общей протяженностью дорог свыше 180 км. Алтуфьевская развязка улучшит движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, разгрузит альтернативные маршруты объезда на прилегающих улицах. До районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ добираться станет проще. Все существующие съезды будут реконструированы, прилегающая территория благоустроена.

Во время реконструкции развязки движение по ней не останавливалось, при этом для строителей этот участок был одним из самых сложных.

"Работы были осложнены тем, что проводились на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Только кабельных линий связи у нам переложено больше 25 км на этом объекте. Вторая трудность - работы под высоковольтными линиями передачи. Мы провели их реконструкцию - заменили три высоковольтных опоры 220 киловольт, отреконструировали две, чтобы обеспечить необходимый провис провода над эстакадами", - объяснил Андрей Сюмак, генеральный директор компании-подрядчика.

Новая схема делает движение понятным и безопасным. Разгружаются местные улицы и проезды, станет удобнее пользоваться общественным транспортом. А для пешеходов появятся дополнительные переходы.

По планам, полностью Алтуфьевская развязка будет запущена уже этой осенью.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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