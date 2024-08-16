В Москве появились спасатели на сапах

Они придут на помощь, когда счет идет на секунды

Сапы уже давно стали неотъемлемой частью летних развлечений. Но теперь им нашли новое, куда более важное применение: эти доски используют столичные спасатели, ведь они оказались невероятно эффективными для их работы - это было доказано экспериментами.

"У нас где-то в районе 100 метров от берега находились пострадавшие. По договоренности, они не оказывали никакой помощи. И задача была спасателя на лодке и меня - спасателя на доске - как можно скорее эвакуировать. У меня получилось где-то порядка 30 секунд выиграть у лодки с двумя спасателями", - рассказал Эрсо Энзо, начальник отряда спасателей.

30 секунд! А ведь на воде даже эти полминуты могут стать фатальными для тонущего. Такие результаты достигаются дисциплиной и постоянными тренировками. Рабочий день спасателей на сап-досках начинается с подготовки оборудования, проверки снаряжения, построения и инструктажа. Их главная задача – оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации на воде.

Есть у этих спасателей и своя особая техника. Специалист, подплыв к пострадавшему, переворачивает сап вверх дном и встает сверху, далее аккуратно, но крепко берет человека за запястья и как бы набрасывает его на сап. При этом сам спасатель падает в воду, а спасенный уже в безопасности оказывается на доске. Сапы, на которых спасатели патрулируют берег, – не обычные, а специально разработанные - полноценные спасательные средства. Они более устойчивые и маневренные. В критической ситуации спасатели могут одновременно взять на борт даже нескольких пострадавших.

"Доска выдерживает порядка 300 килограмм - это два взрослых крупных мужчины", - указал Василий Берендяев, руководитель профессионального аварийно-спасательного формирования.

За летний сезон спасатели-саперы предотвратили множество несчастных случаев. По их словам, за этот купальный сезон во время их дежурства не погиб ни один человек, при этом по России только за первую половину лета вода унесла более 1,5 тысячи жизней. Большинство оказались в опасности из-за переоценки своих сил или незнания особенностей водоемов.

"Самая главная причина утопления - это невнимательность и, к сожалению, алкоголь. Вот поэтому когда вы, скажем, хотите покупаться на пляже, лучше делать это в трезвом состоянии, использовать головной убор, солнцезащитный крем. И делайте это в положенном месте, где обследовано дно", - говорит Энзо.

Спасатели также участвуют в тренировочных соревнованиях по спасению на воде. Они помогают не только проверить готовность команды, но и выявить слабые места в организации спасательных операций.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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