На территории бывшего Чижевского подворья идут масштабные раскопки

Археологи рассредоточились на 10 тысячах квадратных метров

В центре Москвы в районе Китай-города проходят масштабные раскопки на территории бывшего Чижевского подворья.

Археологи рассредоточились на 10 тысячах квадратных метров, чтобы понять, как жили древние москвичи. А находки, которые датируют серединой 12 века, - изящные византийские украшения, нательные крестЫ, глиняные горшки для приготовления пищи - говорят, что уже тогда наша столица была развитым городом. Есть и более поздние артефакты: наконечники стрел, монеты, перстни, части лепнины и даже черепица.

"Принято считать, что Москва 17 века была не очень ярким городом. И вот эта находка такие домыслы напрочь отбрасывает. Это глиняная черепица, керамическая черепица. Можем себе представить, насколько яркими были крыши домов в 17 век в московском Китай-городе", - отметил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

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