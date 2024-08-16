Жительницы Балашихи спасли сбитого машиной лисенка

Они не только подобрали дикого зверя, но и сразу стали искать место для лечения и реабилитации

Лисенок внимательно следит за Светланой и почти беззвучно "разговаривает". Лесное животное оказалось на попечении женщины случайно - его нашли на Леоновском шоссе в Подмосковье.

"Увидели на дороге припаркованные машины ДПС и такси, мы подумали, что произошло ДТП. Съехали на обочину, притормозили. Когда вышли из машины, увидели посередине дороги лисенка, который карабкался на передних лапках, а задние волочились. Поняли, что его сбила машина", - вспоминает Светлана.

Сотрудники дорожной полиции притормаживали машины, защищая животное от повторного наезда. Светлана была в тот день с дочерью и зятем. Елизавета учится на кинолога, поэтому, как вспоминает позже, среагировала на ситуацию почти автоматически - схватила кофту и вместе с мамой побежала к раненой лисе.

"Наверно, это реакция. Так как работаю с собаками, определенные действия отработаны. Сразу нужно накрыть голову. Накрываешь голову, она не понимает, почему сразу темно. И тогда ее можно взять, зафиксировать", - рассказывает она.

Лису отвезли в ближайшую ветклинику. Большая удача, что там их приняли, но пояснили, что не имеют навыков работы с дикими животными. Констатировали открытый перелом лапы и другие повреждения, сделали укол и дали общие рекомендации по уходу.

"Ветеринар сказал, что у лис есть такая физиологическая особенность - им нельзя накладывать гипс на лапку. Так как когда они попадают в капкан, лапу себе отгрызают", - добавила Светлана.

Рыжую пациентку разместили в клетке на улице, самостоятельно обрабатывали ей раны, давали лекарства. И одновременно искали, кому передать животное. С каждым днем ему становилось все хуже, лисенку явно требовалась профессиональная помощь.

За раненой лисой приехал старший инспектор охотнадзора регионального Министерства экологии Михаил Сидорин. Он рассказал, как действовать в таких случаях, если произошло ДТП с участием диких животных: "Первое- это выставить аварийный знак, чтобы вторично не было ДТП. Ни в коем случае не подходить к животному, тут же сообщить на номер 112. Ни в коем случае к животному не притрагиваться, потому что животные воспринимают человека как потенциальную опасность. Ваши добрые намерения оно не понимает. И может являться разносчиком опасных для человека заболеваний".

Лисенка, который к тому времени находился в тяжелом состоянии, решили отвезти в специализированный ветеринарный центр. Врачи подмосковного центра проведут операцию и будут выхаживать животное. А дальнейшая его судьба зависит от того, насколько лиса сможет восстановиться.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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