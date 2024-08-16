Ее обезвреживают

В Курской области специалисты обезвреживают, предположительно, ракету "Точка-У", упавшую возле объекта энергетического комплекса. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказал командир группы разминирования сводного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнил представитель МЧС, взрывотехники ведомства ведут работы по откопке и обезвреживанию боеприпаса.

Командир группы разминирования также рассказал, что эксперты уже нашли и обезвредили в Курской области 74 суббоеприпаса от ракеты американской реактивной системы залпового огня М-42. Найденный суббоеприпасы уничтожают на месте, сообщает ТАСС.

Тем временем российские бойцы продолжают спецоперацию, чтобы обезопасить жителей России от обстрелов со стороны украинских националистов. В Министерстве обороны рассказали, что в Сумской области ликвидированы две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, с которых велись обстрелы Курской области.

За день до этого в районе населенного пункта Лубны в Сумской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" была уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков Вооруженных сил Украины.

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