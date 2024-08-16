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Юбилейный фестиваль "Сады и люди" проходит в Сокольниках

15:07
  • пятница
  • 16 августа 2024

В этом году его тема - "В поисках приключений"

В Сокольниках проходит юбилейный 10-й фестиваль "Сады и люди".

В этом году его тема - "В поисках приключений". На площадках парка раскинулось 20 уникальных авторских садов. Каждый - настоящее произведение искусства от профессиональных дизайнеров.

У одних композиции яркие и динамичные, у других - нежные и расслабляющие. Но есть и работы от начинающих художников. Их создают прямо на глазах гостей фестиваля.

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