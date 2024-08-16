Армения ответила на претензии России к учебнику истории

Пособие отредактируют

В армянских учебниках по истории будет изменена часть о якобы аннексии Российской Империей Восточной Армении в 1828 году. Об этом в пятницу, 16 августа, рассказали в армянском Министерстве просвещения.

Ведомство оперативно отреагировало на претензии, высказанные Москвой к новым учебникам истории для учащихся восьмых классов армянских школ. Министерство иностранных дел России отмечало, что эти пособия противоречат взглядам историков и являются "очередной беззастенчивой попыткой переписать общую историю".

Минпросвещения Армении приняло к сведению претензии российской стороны и пообещало пересмотреть материалы в учебнике, вызвавшие недовольство Москвы, сообщает ТАСС.

В России тем временем решили ввести учебные часы по региональной истории в общий школьный курс истории. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский отмечал, что изучение истории своего региона — это "большая новелла" в рамках единого предмета "История".

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