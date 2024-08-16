КПРФ провела открытое партийное собрание

По видеосвязи к конференции подключились представители партии из разных субъектов страны

КПРФ провела в пятницу Общероссийское открытое партийное собрание. Одной из главных тем стала помощь бойцам в зоне СВО, а также жителям новых регионов и приграничных территорий.

По видеосвязи к конференции подключились представители партии из разных субъектов страны - в том числе из Курской, Брянской областей. В своей вступительной речи лидер КПРФ Геннадий Зюганов особо отметил доблесть российских военных и работу волонтеров.

"Там сегодня на передовой сражаются лучшие сыновья нашей отчизны, сражаются под красным флагом, под знаменем Победы. Мы должны максимально сконцентрировать усилия и обеспечить сплоченность и нашу общую победу", - подчеркнул Зюганов.

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