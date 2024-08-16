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ВС России освободили Сергеевку в ДНР

13:29
  • пятница
  • 16 августа 2024

Освобождение ДНР продолжается

Российские военные освободили село Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Освобождение Сергеевки позволит нашим войскам выдвинуться к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово, объяснил ранее советник главы республики Игорь Кимаковский.

Ранее на неделе ВС России освободили в ДНР населенные пункты Лисичное и Ивановка.

Всего за неделю в зоне действия группировки "Центр" противник потерял  до 3195 военнослужащих и более 70 единиц военной техники.

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