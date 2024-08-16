ВС России освободили Сергеевку в ДНР

Освобождение ДНР продолжается
Российские военные освободили село Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Освобождение Сергеевки позволит нашим войскам выдвинуться к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово, объяснил ранее советник главы республики Игорь Кимаковский.
Ранее на неделе ВС России освободили в ДНР населенные пункты Лисичное и Ивановка.
Всего за неделю в зоне действия группировки "Центр" противник потерял до 3195 военнослужащих и более 70 единиц военной техники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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