Освобождение ДНР продолжается

Российские военные освободили село Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Освобождение Сергеевки позволит нашим войскам выдвинуться к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово, объяснил ранее советник главы республики Игорь Кимаковский.

Ранее на неделе ВС России освободили в ДНР населенные пункты Лисичное и Ивановка.

Всего за неделю в зоне действия группировки "Центр" противник потерял до 3195 военнослужащих и более 70 единиц военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram