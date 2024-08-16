Суд продлил арест четверым исполнителям теракта в "Крокусе"

Дело проходило в закрытом режиме

Басманный районный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Мера пресечения продлена на три месяца - до 22 ноября 2024 года, передает ТАСС. Она касается Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (все они занесены в реестр террористов и экстремистов – прим. ред.).

Слушание проходило в закрытом режиме.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 11 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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